1 Die echte Polizei hat sich unter dem Beitrag auf Twitter zu Wort gemeldet. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/U. J. Alexander/IMAGO

Auf einem via Twitter verbreiteten Video tanzen Polizisten und Polizistinnen ausgelassen. Einige User finden, die vermeintlichen Beamten machen sich lächerlich. Die Stuttgarter Polizei sieht sich deshalb zur Richtigstellung gezwungen. Was steckt hinter dem Video?









Bei Twitter kursiert seit Samstag ein Video, in dem sieben vermeintliche Polizisten und Polizistinnen in Uniform mutmaßlich vor einem Revier ausgelassen tanzen. Unterlegt ist der Clip mit launiger Musik, beigefügt ist der Zusatz: „Deutsche Polizei, nachdem der Remmo-Clan ihnen befohlen hat, die Löwin als Wildschwein zu bezeichnen und infantil rumzutanzen“. Was auf den ersten Blick vielleicht nicht auffällt: Eine der Protagonistinnen hat eine kleine Filmklappe in der Hand. Was steckt hinter dem Video?