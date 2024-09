Tanzen ohne Konventionen in Stuttgart: Wenn der Körper das Regiment übernimmt

1 Intuitive Bewegungen sollen Probleme wie Körperscham oder Stresssymptome lösen. Foto: Valentyna/Adobe Stock

Kriege, Rechtsruck, Klimakrise: Die Weltlage kann einem ganz schön Angst einjagen. In Stuttgart gibt es seit 20 Jahren einen Raum, wo sie sich ein wenig abschütteln lässt. Ein Besuch bei den Fünf Rhythmen.











Es ist Dienstagabend, 19.45 Uhr, unweit vom Stuttgarter Rotebühlplatz. Noch 15 Minuten lang hat der Kopf das Sagen. Darin rattert es mächtig. Wo ist jetzt dieses Studio Jaijaima? Was ist das überhaupt für ein Name! Oh nein, im fünften Stock! Lieber Fahrstuhl oder ist das peinlich? Socken an oder aus? Und wohin mit der Wasserflasche? Fragen über Fragen. Klar ist nur so viel: Gleich beginnt eine offene Tanzveranstaltung, die einen erlösen soll von all dem gedanklichen Klein-Klein, das den lieben langen Tag im Hintergrund rauscht.