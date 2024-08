Tanzdemo in der Innenstadt: Stuttgarter gehen auf die Straße für Subkultur und Freiraum

Tanzdemo in der Innenstadt

10 Auf der Tanzdemo in Stuttgart. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Am Samstagnachmittag gingen die Stuttgarter auf der ersten Tanzdemo für Subkultur und Freiraum auf die Straße. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden und sprechen von mehr als tausend tanzenden Demonstrierenden.











– „Lebende Subkultur statt leerer Beton“. Die Straße vor der Johanneskirche am Feuersee füllt sich um 15 Uhr nach und nach mit Menschen, Gelächter und selbst gebastelten Schildern. Ein Traktor und weitere kleine mit Discokugeln und Blumen dekorierte Wägen stehen schon bereit. Natürlich spielen auch verschiedene DJs – immerhin soll es ja eine Tanzdemo werden. Und diese passt mit ihrem Themenschwerpunkt rund um die Stuttgarter Subkultur ziemlich gut zu den aktuellen Geschehnissen in der Stadt: der Konflikt um die Freitreppe am Stadtpalais, das Ende von der Open Air-Veranstaltung „Palais Après“ oder das drohende Aus der Rakete-Bar im Theater Rampe.