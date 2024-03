1 Natalie Biedermann (rechts) wird in Zukunft die Tanzschule von Sabine Bloehs übernehmen. Foto: Simon Granville

Zum 1. April übernimmt Natalie Biedermann die Tanz- und Ballettschule von Sabine Bloehs in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Damit werden auch die beliebten Tanzshows zurückkommen. Einen Termin gibt es schon.











Sabine Bloehs und Natalie Biedermann stehen Arm in Arm vor der Tanz- und Ballettschule im alten Bahnhofsgebäude in Kornwestheim. Die beiden sind ein eingespieltes Team – und das nicht erst seit gestern. „Mit drei Jahren stand Natalie mit ihren Fingern im Mund bei mir in der Tanzschule“, erinnert sich Sabine Bloehs. „Sie wollte unbedingt tanzen.“