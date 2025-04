In Fellbach gibt es am Mittwochabend, 30. April, wieder einen besonderen Tanz in den Mai – mit DJs und Konzerten in 16 Locations.

Bald zweieinhalb Jahrzehnte gibt es ihn jetzt schon, den Fellbach Hopf, der stets am Abend des 30. April für oft mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher eine schaukelnde Möglichkeit bietet, ohne Angst um den „Lappen“ zu den diversen Schauplätzen zu gelangen, um die Walpurgisnacht zu zelebrieren.

Die Premiere stieg am 30. April 2001, die Pendelbusse steuerten im 15-Minuten-Takt 16 Lokale in Fellbach, Schmiden und Oeffingen an. Der Bändel für den Bus inklusive Eintritt in die Veranstaltungsstätte kostete zehn Mark. Die Gäste zeigten keinerlei Konditionsmängel, das Ende gab’s erst im Morgengrauen. „Der erste Fellbach-Hopf hat alle Erwartungen übertroffen“, so lautete seinerzeit das Urteil unserer Zeitung.

Fellbach Hopf: 22. Auflage an diesem Mittwoch

An diesem Mittwoch geht es nun in die 22. Hopf-Auflage (mehrere zwischenzeitliche Ausfälle waren natürlich pandemiebedingt), einmal mehr organisiert vom Verein Stadtmarketing Fellbach. Der Hopf-Bändel kostet im Vorverkauf zehn Euro beziehungsweise 14 Euro an den Abendkassen. Und wie bei der Premiere sind dieses Mal wieder 16 Lokale und Locations aufgelistet.

Erstmals dabei ist der Digital Co-working Space in der Blumenstraße 47 in Schmiden – der gläserne Kubus hat sich bereits beim „Turmspringer-Event“ des Kunstvereins Fellbach im November bewährt; dort ist die Fellbacher Popmusic School zu Gast. In etlichen Lokalen legen DJs auf.

Etliche DJs und viel Livemusik

Ansonsten stehen vor allem Rock-, Pop-, Beat- und Country-Bands auf den diversen Bühnen – etwa Ricky Vincente im CBC, Long Valley im Clutch 23, Time Warp neben dem Großen Haus in Schmiden, Tate im gerade eröffneten Zoey, Destination in Rienth’s Weintreff, Drank Burner beim Weingut Heid oder The Beauty Fools im Gewölbekeller des Kunstvereins in der Cannstatter Straße. Genaue Infos zum zu diesem speziellen Tanz in den Mai finden Sie unter: www.stadtmarketing-fellbach.de.

Ganz so lang wie in den Anfangsjahren, als der damalige OB Christoph Palm zum Ende der Partynacht noch um 6 Uhr in der neuen Kelter Spiegeleier zum Frühstück servierte, wird es dieses Mal allerdings nicht: Der letzte Shuttlebus startet gegen 3 Uhr an der Haltestelle Lutherkirche.