Tanz im Forum in Ludwigsburg: Der Krieg und seine Folgen – „Troja“ von Andonis Foniadakis

1 Szene aus „Troja“ Foto: Marie-Laure Briane

Und immer wieder Krieg: Das Forum am Schlosspark in Ludwigsburg eröffnet seine Spielzeit mit Andonis Foniadakis’ „Troja“ und dem Ballett des Gärtnerplatz-Theaters.











Seit es Menschen gibt, werden Kriege geführt. Jede blutige Auseinandersetzung trägt als Echo den Keim für künftige Kämpfe in sich. Es ist ewig das Gleiche. Andonis Foniadakis geht es in seinem jüngsten Ballett „Troja“, Ende Juni am Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz uraufgeführt, ums Grundsätzliche. In Anlehnung an Euripides’ „Die Troerinnen“ befragt der von Maurice Béjart geprägte, in Paris lebende Choreograf die kollektiven Folgen von Kriegen. Am Samstag eröffnete das Tanzforum Ludwigsburg die Saison mit diesem ebenso düsteren wie bilderreichen Werk und machte für das Gärtnerpatz-Orchester sogar den Graben auf.