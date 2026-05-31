Die company Idem hat im Theaterhaus ihre Choreografie „Imbalance – The contradictory nature of Dionysus“ präsentiert – und ist den Widersprüchen des Menschseins nahe gekommen.
Langsam schälen sich die Formen aus dem Dunkel. Ein Lichtkegel wird sanft heller – und aus einem wallenden Gewand erwächst eine Frau mit langer Mähne. Scheinbar überlebensgroß richtet sie sich auf, die Arme erst sacht, dann schneller, höher, komplexer bewegend, als ob sie etwas beschwören wolle, während im Hintergrund Schwaden aufsteigen.