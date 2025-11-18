Tanz aus Brasilien: Ein Gastspiel und eine Film-Doku zeigen, wie Leidenschaft Flügel verleiht

Tanz made in Brasilien hat ein besonderes Energie-Level. Zu erleben ist es beim Gastspiel der São Paulo Companhia de Dança in Ludwigsburg und in der neuen Tanz-Doku von Eric Gauthier.

Lebensfreude, die sich in der Bewegung ausdrückt, Körper, die scheinbar vor Leidenschaft leuchten: In Brasilien hat Tanz eine eigene Intensität. Ob das nur ein Klischee ist, lässt sich demnächst bei zwei Gelegenheiten in der Region überprüfen: An diesem Freitag und Samstag, 21. und 22. November, ist die São Paulo Companhia de Dança zu Gast im Tanz-Forum in Ludwigsburg.

Die Brasilianer haben zwei ihrer jüngsten Uraufführungen dabei. „Ataraxia“ stammt vom kubanischen Choreografen George Céspedes und zeigt das Ensemble als spontane, junge Menschen ihrer Zeit. Entsprechend wird zu Pop- und Rock-Musik getanzt.

Die Sehnsucht nach dem Fliegen

In „I’ve Changed My Mind“ spielt der israelische Choreograf Shahar Binyamini auf die Sprunghaftigkeit von Kreativität an – und darauf, welche Flexibilität heute nicht nur von Tanzschaffenden erwartet wird. Der dritte Choreograf des Abends ist Marco Goecke; sein Stück „Le Chant du Rossignol“ erzählt von der Sehnsucht nicht nur des Tanzes nach dem Fliegen.

Wer wissen will, welcher Zauber hinter dem brasilianischen Tanz wirkt, kann sich im Dezember von Eric Gauthier aufklären lassen. Mit einem Ausflug nach Brasilien setzt der kreative Kopf von Gauthier Dance zusammen mit den Filmemachern des SWR die Doku-Reihe „Dance Around The World“ fort. Vom 5. Dezember an ist der gefilmte Road-Trip in der ARD-Mediathek verfügbar – ebenso wie die ersten Teile, die nach Tel Aviv, St. Petersburg, London, Kuba, Montreal und in die Niederlande führen.

https://www.ardmediathek.de/video/dance-around-the-world-mit-eric-gauthier/trailer-dance-around-the-world-mit-eric-gauthier/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE3MDQ1Njc

Wer Lust auf Festivalatmosphäre und Fragen an die Macher der Doku hat, ist am 4. Dezember bei der Filmschau Baden-Württemberg richtig. Hier feiert die neueste Folge von „Dance Around the World“ um 20 Uhr im Kino Gloria auf der großen Leinwand Premiere.

