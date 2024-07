Die Ochsenknecht-Familie wächst: Cheyenne Ochsenknecht (23) bestätigt auf Instagram, dass ihr Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) zum ersten Mal Vater wird.

Cheyenne Ochsenknecht wird wieder Tante

In zwei Instagram-Storys teilte Cheyenne Ochsenknecht Fotos von der Freundin ihres Bruders, die den Babybauch der werdenden Mutter deutlich zeigen. Auf einem Foto legt Cheyenne behutsam ihre Hand auf die Babykugel, auf dem zweiten Kopf lehnt sie ihren Kopf an und lächelt in die Kamera. Dazu schreibt sie "Tanti wartet ganz ungeduldig" und "Größter Fan". In beiden Beiträgen verlinkte sie ihren großen Bruder.

Lesen Sie auch

Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat sich bislang noch nicht selbst zu den Baby-News geäußert. Der älteste Sohn von Natascha (59) und Uwe Ochsenknecht (68) hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Wer seine Partnerin ist, ist ebenfalls nicht bekannt.

Wilson Gonzalez Ochsenknecht ist bereits mehrfacher Onkel

Der Schauspieler hat bisher selbst noch keine Kinder, ist aber inzwischen mehrfacher Onkel. Schwester Cheyenne hat mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits bereits Tochter Mavie (3), ihr Sohn Matteo kam im Mai 2023 zur Welt. Ihr Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (32) teilt mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (30) eine Tochter, zu der er aber keinen Kontakt haben soll. Halbbruder Rocco Stark (38) hat eine gemeinsame Tochter mit seiner Ex-Freundin Kim Gloss (31), die 2013 zu Welt kam.