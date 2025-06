Tante Filda in Bernhausen: Muss der Unverpacktladen bald einpacken?

1 Hans Heubach und Helga Trunk Foto: C. Holowiecki

Tante Filda steht mit dem Rücken zur Wand. 2024 war ein schlechtes Jahr für das genossenschaftlich organisierte Geschäft in Bernhausen.











Noch vor einen Jahr klang alles ganz ordentlich. Hans Heubach aus dem Vorstandsteam des Unverpacktladens Tante Filda konnte berichten, dass das Geschäft 2023 erstmals mit einem kleinen Plus abgeschlossen hatte. „Ich denke, wir sind schon in der Spur, aber es ist nicht sicher, dass Tante Filda langfristig existieren wird“, sagte er damals im Gespräch mit unserer Zeitung. Nun, ein gutes Jahr später, ist die Zukunft des Bernhäuser Geschäfts ungewisser denn je. 2024 war alles andere als gut. Hans Heubach und seine Vorstandskollegin Helga Trunk berichten von einem schlechten Sommer und einem „katastrophalen September“, in dem man gerade mal auf die Hälfe des mittleren Monatsumsatzes gekommen sei. Auch danach hätten sich die Geschäfte kaum stabilisiert. In Summe habe Tante Filda mit einem Minus im niedrigen fünfstelligen Bereich abgeschlossen. 2025 habe zwar besser begonnen, aber grundsätzlich sei man „überhaupt nicht zufrieden“.