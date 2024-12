Weihnachtsdeko: Darf man Tannenzweige im Wald sammeln?

1 Diese Vorschriften gelten beim Sammeln von Tannenzweigen. Foto: Katrinshine / shutterstock.com

Wir erklären, was Sie beachten müssen, wenn Sie für die Weihnachtsdekoration Tannzweige sammeln wollen.











Die Frage, ob man Tannenzweige im Wald sammeln darf, stellt sich insbesondere in der Vorweihnachtszeit, wenn viele Menschen ihre Dekoration mit natürlichen Elementen gestalten möchten. Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gibt hier einen rechtlichen Rahmen vor, der durch Landesgesetze und weitere Regelungen ergänzt wird. In diesem Artikel erklären wir, was erlaubt ist und worauf Sie achten müssen.