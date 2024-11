1 Wegen eines Energydrinks ist in einer Tankstelle in Bad Cannstatt ein Streit ausgebrochen. Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/monticello

Ein Mann soll einen Kunden in einem Kiosk in Bad Cannstatt geschlagen haben. Der Angreifer wollte mutmaßlich einen Energydrink stehlen.











Ein unbekannter Mann hat einen Kunden in einem Tankstellenkiosk in Bad Cannstatt geschlagen – und ist anschließend geflüchtet. Das berichtete die Polizei am Montag. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag um 17.30 Uhr.

Der Angreifer habe zuvor in dem Kiosk in der Nürnberger Straße eine Dose Energydrink gestohlen. Der Unbekannte habe die Getränkedose aus einem Karton genommen. Als ein 49-jähriger Kunde den Mann darauf ansprach und ihn aufforderte, die Ware zu zahlen, habe der Täter dem Mann ins Gesicht geschlagen. Der Täter sei zu Fuß geflüchtet. Polizei sucht Zeugen Der Unbekannte war den Polizeiangaben zufolge ein sportlicher Mann mit einer Glatze und auffälligen Tattoos am Kopf. Er habe eine Baseballjacke getragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.