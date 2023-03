1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Ein Trio stiehlt zwei Packungen Papers in einer Tankstelle in Schwieberdingen. Als ein Angestellter sie darauf anspricht, bekommt er die Faust ins Gesicht. Bei ihrer Flucht lassen die Täter ihr Auto zurück. Einer der drei war auffällig gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen.









Drei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend in einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) zwei Packungen Papers gestohlen. Als ein 37 Jahre alter Angestellter die Männer zur Rede stellte, schlug ihm einer der Täter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Bei ihrer Flucht ließen die Unbekannten offenbar ihr Auto zurück. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, betrat das Trio gegen 21.45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und nahmen zwei Packungen Longpapers im Wert von etwa vier Euro aus dem Regal. Als sie ohne die Ware zu bezahlen das Gebäude verlassen wollten, sprach sie der Angestellte an. Daraufhin schlug einer der Täter dem 37-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Angestellte leicht verletzt wurde. Daraufhin flüchteten die drei zu Fuß in Richtung der Sportplätze. Einen Ford mit polnischem Kennzeichen, mit dem die Tatverdächtigen wohl zuvor zur Tankstelle gefahren waren, ließen sie zurück. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erflog.

So werden die Männer beschrieben

Zeugen beschrieben zwei der Männer als 30 bis 50 Jahre alt. Einer davon soll mit einem grauen Bademantel sowie einem schwarzen Pyjama bekleidet gewesen sein. Er hat lange braune Haare und einen Bart. Der zweite mutmaßliche Täter soll eine helle Jeans sowie eine Jacke oder einen Kapuzenpullover getragen haben. Er hatte kurze dunkle Haare. Zu dem dritten Unbekannten liegt keine Personenbeschreibung vor.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem zurückgelassenen Fahrzeug dauern noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.