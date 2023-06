1 Bei einer Jet-Tankstelle in Weil der Stadt gab es am Feiertagabend weder Diesel noch Super. Die Zapfsäulen wurden mit rot-weißem Flatterband abgehängt. Foto: 7aktuell/ / A.W.

Am langen Wochenende gingen Benzin und Diesel an einigen Tankstellen in der Region Stuttgart aus. Woran liegt das? Und drohen uns Zustände wie in Großbritannien, wo Menschen in Kanistern Sprit kaufen?









Stuttgart - Vergangener Montag, kurz vor 20 Uhr, die Jet-Tankstelle im Industriegebiet von Stuttgart-Vaihingen: An fast allen Säulen hängt ein Schild „Außer Betrieb“, lediglich Super Plus ist noch zu haben. Die Mitarbeiterin an der Kasse informiert, der Tankwagen sei am Feiertag noch nicht vorbeigekommen. Wer für sein Auto Benzin braucht, muss also das teurere Super Plus tanken, auch wenn er oder sie sonst mit Super 95 oder Super E 10 fährt. Dieselfahrer müssen unverrichteter Dinge wieder abziehen.