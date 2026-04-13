Tankstelle mitten in Gerlingen: Selbst die Tankstellen-Chefin wünscht sich günstigere Spritpreise

Die Tankstelle von Insa Erdmann-Bartl ist Kult. Seit über fünf Jahrzehnten gibt es sie mitten in Gerlingen. Die 52-jährige Chefin liebt ihren Job – hohe Spritpreise dagegen nicht.
Insa Erdmann-Bartl ist im Ort bekannt wie ein bunter Hund. Die quirlige 52-Jährige betreibt mitten in Gerlingen eine Tankstelle, und wer die Chefin bei der Arbeit trifft, merkt ihr die Leidenschaft für ihren Job rasch an. Der selbst – oder gerade – in diesen Zeiten hart ist: Denn die Spritpreise können noch so hoch sein, Insa Erdmann-Bartl profitiert so ganz und gar nicht davon.