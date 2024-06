Tankstelle in Ludwigsburg: Mann schlägt mit Beil auf Eingangstür ein

1 Die Polizei entdeckte den 41-Jährigen dank aufmerksamer Zeugen auf einem nahe gelegenen Feldweg. Foto: dpa/Sarah Knorr

Ein 41-Jähriger soll am Donnerstagmorgen mit einem Beil auf die Eingangstür einer Tankstelle in Ludwigsburg eingeschlagen haben. Dank der Lautsprecheranlage des Nachtschalters drangen die Hilferufe der Mitarbeiterin nach draußen.











Ein 41-Jähriger wollte am frühen Donnerstagmorgen in Ludwigsburg in eine Tankstelle in der Friedrichstraße einbrechen – wobei er äußerst rabiat vorging. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Mann gegen 5 Uhr mit einem Beil gegen die verschlossene Eingangstüre. Eine 57-Jährige, die sich zu diesem Zeitpunkt im Verkaufsraum befand, schrie hierauf lautstark um Hilfe – was dank der Lautsprecheranlage des Nachtschalters auch draußen zu hören war. Den 41-Jährigen schlug das wohl in die Flucht, er lief jedenfalls in Richtung Kastanienallee davon. Die Angestellte wählte gleichzeitig den Notruf.