Seit heute gibt es für Autofahrer den Tankrabatt auf Benzin und Diesel. Doch wie viel bringt die Steuersenkung? So ist der aktuelle Stand an den Tankstellen.















Theoretisch kann man seit heute um 0:00 Uhr günstiger tanken, als das die letzten Tage der Fall war. Denn zum heutigen 01. Juni gilt der Tankrabatt an den Tankstellen im Land. Aber hat sich schon etwas getan?

Tatsächliche Ersparnis beim Tankrabatt

Laut der Webseite benzinpreis.de lag der Durchschnittspreis für einen Liter Superbenzin (E5) heute Morgen um 7:46 Uhr bei 1,958 €. Damit lag er immerhin um 0,268 € unter dem Tageshöchstpunkt um 0:00 Uhr, als der Liter noch 2,226 € kostete. Der Durchschnittspreis für Super E10 lag zur selben Uhrzeit bei 1,897 € und damit um 0,275 € unter dem Tageshöchststand von 2,172 €. Somit lag die tatsächliche Ersparnis bei nicht mal 30 Cent auf den Liter. Der Diesel war um 7:16 Uhr mit durchschnittlich 1,964 € am teuersten. Die Preisersparnis gegenüber dem Tageshoch von 2,058 € lag daher auch nur bei 0,094 €. Ähnliche Durchschnittspreise gab die Webseite billig-tanken.de um 7:53 Uhr an:

Diesel: 1,98 €

Super E5 (95): 1,94 €

Super E10: 1,88 €

Vergleichen lohnt sich auch heute

Bei den Spritpreisen gab es bereits heute Morgen große Unterschiede. So lag die Preisspanne für einen Liter Superbenzin laut der Webseite benzinpreis.de zwischen 1,649 € und 2,399 € (Stand 07:56 Uhr). Im Laufe des Tages werden sich die Preise immer wieder ändern. Erfahrungsgemäß kann man abends am günstigsten tanken. Ein Tankstellenvergleich lohnt sich daher auch trotz des Tankrabatts.

Die besten Tipps, um möglichst günstig zu tanken, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Die besten Apps, um beim Tanken Geld zu sparen, finden Sie hier. Allerdings wird heute ein großer Andrang an den Zapfsäulen erwartet. Wer also nicht unbedingt tanken muss, sollte warten, bis der erste Ansturm an den Tankstellen vorüber ist.