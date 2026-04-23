Das ändert sich für Verbraucher im Mai

Im Mai geht es los mit den von der Bundesregierung angekündigten Reformen. Mit dem Tankrabatt werden die Verbraucher an der Zapfsäule massiv entlastet. Und das ist nur der erste Schritt zu einer der größten Reformen der letzten Jahrzehnte, wie Kanzler Friedrich Merz verkündet.

Im Mai soll der von der Bundesregierung angekündigte Tankrabatt in Kraft treten. Außerdem soll im kommenden Monat voraussichtlich die Antragstellung für die neue E-Autoprämie möglich sein. Ein Überblick über Änderungen für Verbraucher:

Tankrabatt Zwar muss sich am Freitag (24. April) noch der Bundesrat in einer Sondersitzung mit dem Energiesteuersenkungsgesetz befassen. Doch wenn es so kommt, wie von Union und SPD angekündigt, gelten die ermäßigten Steuersätze auf Benzin und Diesel bereits ab dem 1. Mai.

Dann wird die Mineralölsteuer auf die Kraftstoffe um jeweils rund 17 Cent je Liter gesenkt, was Verbraucher angesichts der durch den Iran-Krieg deutlich gestiegenen Preisen an den Zapfsäulen entlasten soll. Außerdem sollen Unternehmen ihren Beschäftigten künftig eine abgabenfreie Entlastungsprämie von bis zu 1000 Euro zahlen können.

Opus magnum – Tankrabatt: Die erste große Reform der Regierung Merz/Klingbeil ist auf den Weg gebracht. von Foto: Imago/Christian Spicker

Mehr Geld für Beschäftigten des Bundes und der Kommunen

Für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen bedeutet der kommende Monat mehr Geld: Die bereits im vergangenen Jahr erzielte Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht vor, dass die Entgelte ab Mai um weitere 2,8 Prozent angehoben werden.

Für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen bedeutet der kommende Monat mehr Geld. Foto: Imago/Hen-Foto

E-Autoprämie

Voraussichtlich im Mai ist nach Angaben des Bundesumweltministeriums auch die Antragstellung für die neue E-Autoprämie der Bundesregierung möglich. Förderfähig sind dabei Elektrofahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2026 neu zugelassen wurden, womit die Förderung auch rückwirkend beantragt werden kann. Je nach Automodell, Haushaltsgröße und Einkommen kann die Prämie 1500 bis 6000 Euro betragen.

Ein Techniker arbeitet an einer Ladesäule für Elektroautos. Foto: Imago/Gottfried Czepluch

Verbesserungen für Bahnreisende im Norden

Die Generalsanierung auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin hatte sich im Winter wegen frostigen Wetters verzögert. Ab dem 15. Mai sollen nun zumindest über den nördlichen Streckenabschnitt wieder Züge fahren.

Ab diesem Zeitpunkt sollen nach Angaben der Deutschen Bahn die Regionalzüge zwischen Hamburg und Schwerin und weiter nach Rostock und Stralsund wieder durchgehend verkehren, wodurch ein Großteil des Busersatzverkehrs entfällt.

Vom 14. Juni an sollen dann wieder alle Fern-, Regional- und Güterzüge regulär auf dem wichtigen Korridor unterwegs sein.

Eine Bahnfahrt, die ist lustig . . . in Deutschland schon lange nicht mehr. Foto: Imago/Martin Wagner

Mehr Gesundheitsleistungen für Neugeborene

Für junge Familien gibt es künftig trotz der aktuell diskutierten Kürzungspläne im Gesundheitswesen mehr Leistungen: Ab dem 15. Mai sind nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung auch Untersuchungen zur Früherkennung eines Vitamin-B12-Mangels Teil des Neugeborenen-Screenings.

Für Neugeborenen gibt es mehr Leistungen der Krankenkassen. Foto: Imago/Zoonar

Außerdem werden Babys auch auf die seltenen Stoffwechselerkrankungen Homocystinurie, Propionazidämie und Methylmalonazidurie untersucht. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte die Kinder-Richtlinie im vergangenen Mai dahingehend geändert; die Vergütung für die Labore für das erweiterte Neugeborenen-Screening wird entsprechend erhöht.