Tankrabatt: Spritpreise steigen - Tagesschnitt über 2 Euro

Seit der Einführung des Tankrabatts steigen die Spritpreise wieder. Aktuell sind Benzin und Diesel bei weitem nicht 17 Cent billiger als vor Beginn der Steuersenkung. Das löst Kritik aus.
München - Die Spritpreise sind über das Wochenende deutlich gestiegen und setzen sich über der Marke von 2 Euro fest. Ein Liter Super E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags 2,017 Euro, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Das waren 2,8 Cent mehr als am Freitag. Diesel verteuerte sich binnen zwei Tagen um 2,5 Cent auf 2,104 Euro pro Liter.