Ab 1. Juni sinkt für drei Monate die Energiesteuer auf Benzin, Diesel und E10. Doch wird der Sprit dadurch für die Autofahrer tatsächlich günstiger?

Ab Mittwoch gilt der sogenannte Tankrabatt für niedrigere Spritpreise. Viele Autofahrer warten nun darauf, ob und wann sich die Senkung der Energiesteuer an den Tankstellenpreisen bemerkbar macht. Erste Zahlen vom frühen Mittwochmorgen deuten darauf hin, dass in den Großstädten München, Berlin und Hamburg die Preise für Diesel und Benzin teils deutlich gesunken sind – an den meisten Tankstellen unter zwei Euro pro Liter. Doch gilt das auch für Stuttgart? Das zeigen Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, an die Tankstellenbetreiber ihre Preise mehrmals täglich übermitteln.

Am Mittwochmorgen (9.30 Uhr) verlangten einzelne Tankstellen in Esslingen noch etwas mehr als 2 Euro für einen Liter Superbenzin oder E10, im Stuttgarter Stadtgebiet lagen dagegen alle ausgewerteten Tankstellen unter dieser Grenze. Die günstigsten Preise bewegten sich im Bereich von 1,70 bis 1,80 Euro. Diesel kostete dagegen an mehr Tankstellen noch knapp über 2 Euro, doch auch hier lagen die Preise mehrheitlich darunter. Wie hoch die derzeitigen Preise sind, zeigen wir hier laufend aktualisiert.

Aktuelle Kraftstoffpreise in und um Stuttgart

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Stuttgart und Umgebung. Einbezogen werden die Preise aller Tankstellen, die derzeit geöffnet haben und die in einem 10-Kilometer-Umkreis um die Innenstadt liegen. Die Daten werden alle 30 Minuten abgerufen, um möglichst aktuelle Preise darzustellen. Sie können die Tabelle durchblättern und nach Kraftstoffart sortieren.

Die in der Tabelle berichteten Daten der Markttransparenzstelle können nur indirekt bezogen werden. In diesem Fall kommen sie über die Datenschnittstelle des Anbieters „Tankerkönig“.

Der Tankrabatt ist Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung gegen steigende Energiepreise. Er gilt ab dem 1. Juni für drei Monate und senkt die Steuersätze auf Benzin und Diesel. Pro Liter Benzin werden so knapp 30 Cent weniger Steuern fällig, pro Liter Diesel etwa 14 Cent. Die Steuersenkung soll laut der Regierung vollständig den Autofahrern zugutekommen, doch im Vorfeld des Starts wurde die Befürchtung laut, die Mineralölkonzerne könnten den Tankrabatt durch künstlich angehobene Preise wieder zunichtemachen.

Umweltexperten hingegen kritisieren den Tankrabatt, weil er zu mehr Autoverkehr und damit mehr klimaschädlichen CO2-Emissionen führen dürfte und vor allem Vielfahrer und Besitzer größerer, teurerer Autos mit höherem Spritverbrauch begünstige.