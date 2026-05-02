Tankrabatt in Stuttgart: Erst rutscht der Preis – dann graut es Autofahrern wieder

Eine Berg- und Talfahrt erleben Autofahrer in Stuttgart seit dem Start des Tankrabatts. Zwar fielen die Spritpreise am 1. Mai spürbar – doch die Freude wird bereits getrübt.
Kommt die Entlastung an den Zapfsäulen in Stuttgart an? Seit dem 1. Mai ist der Tankrabatt in Kraft, der die Spritpreise durch eine Senkung der Energiesteuer um 16,7 Cent pro Liter Benzin und 14,0 Cent pro Liter Diesel mindern soll. In der Landeshauptstadt zeigte sich am ersten Tag eine spürbare Entspannung an den Zapfsäule – allerdings mit einer Achterbahnfahrt der Preise und einer bereits wieder ansteigenden Tendenz am Samstag.