So stark sind die Preise wirklich gesunken

1 Preise von über 2 Euro pro Liter Benzin sollte es ab Mittwoch nur noch selten geben. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Der Tankrabatt ist da. Vom 1. Juni an bis zum 31. August gelten bundesweit Erleichterungen für Autofahrer. Durch eine Senkung der Energiesteuer sollen die Preise für Diesel und Benzin erheblich sinken, doch wie groß sind die Preisunterschiede wirklich? Eine Übersicht.















Die Erwartungen im Vorhinein waren groß. Laut ADAC könnten die Preise erheblich sinken - bei Benzin bis zu 35 Cent und bei Diesel um bis zu 17 Cent. Am Ende liegt es jedoch an den Mineralölkonzernen und den Tankstellenbetreibern, die Preise an die Kunden weiterzugeben.

Ein Tool des Schwarzwälder Boten listet deutschlandweit die Tankstellen auf und vergleicht die Preise vor Eintritt der Energiesteuersenkung mit den aktuellen Echtzeitdaten der Markttransparenzstelle des Bundes. Für die Berechnung des Durchschnitts wird aufgrund der gegebenen Datenbasis jedoch lediglich der Preis, jedoch nicht die Dauer berücksichtigt.

Wie stark die Spritpreise gesunken sind, können Sie hier für Ihre Postleitzahl selbst herausfinden: