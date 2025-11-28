Tanker „Kairos“: Türkei meldet Brände an Bord von zwei Öltankern im Schwarzen Meer

Feuer auf zwei Öltankern im Schwarzen Meer – die Ursachen sind bislang unklar. Alle Besatzungsmitglieder sind in Sicherheit, doch erneut rücken treibende Seeminen in den Fokus.
An Bord von zwei Öltankern im Schwarzen Meer ist nach Angaben türkischer Behörden aus bislang unbekannten Gründen Feuer ausgebrochen. Der leere Tanker "Kairos" sei 28 Seemeilen vor der türkischen Küste aufgrund "externer Ursachen" in Brand geraten, erklärte die türkische Meeresbehörde DGM am Freitag. Alle 25 Besatzungsmitglieder seien wohlauf. Das Schiff sei auf dem Weg in den russischen Hafen Noworossijsk gewesen.