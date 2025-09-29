Tanken wird 2026 teurer: So viel zahlen Autofahrer mehr

Autofahren wird in Deutschland ab 1. Januar 2026 teurer. Grund ist die nächste Stufe des CO₂-Preises, die direkt auf die Spritkosten durchschlägt. Betroffen sind alle, die Benzin oder Diesel tanken.
Der CO₂-Preis ist eine Abgabe, die Unternehmen für den Ausstoß von Kohlendioxid zahlen müssen. Wer fossile Energieträger wie Benzin oder Diesel verkauft, muss für die damit verbundenen Emissionen Zertifikate erwerben. Diese Kosten werden über den Preis an der Tankstelle an die Verbraucher weitergegeben.