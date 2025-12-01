Tanken wird 2026 teurer: So viel kosten Benzin und Diesel nächstes Jahr mehr

Nächstes Jahr wird der CO₂-Preis erhöht. Dies hat unter anderem auch Auswirkungen auf die Preise für Kraftstoffe. Worauf müssen sich Autofahrer:innen einstellen?
Um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren und die globale Erwärmung zu begrenzen, soll der CO₂-Preis dazu beitragen, die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Dieser steigt im Jahr 2026 in Deutschland weiter an. Autofahrer sollten sich auf höhere Kosten beim Tanken einstellen, da die CO₂-Abgabe auf klimaschädliche Brennstoffe eine Verteuerung mit sich bringt.