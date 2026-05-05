Tanken in Stuttgart trotz Spritpreisbremse sehr teuer

Die Hoffnung auf fallende Preise an den Zapfsäulen wird in Stuttgart weiter enttäuscht. Eine aktuelle Auswertung zeigt: Die Preise für E10 und Diesel kleben an der Zwei-Euro-Marke.

Wer am Dienstag, 5. Mai 2026, in der Landeshauptstadt tanken muss, sucht die versprochene Erleichterung durch die Spritpreisbremse meist vergebens. Im Vergleich zum Vortag sind die Durchschnittspreise sogar leicht angestiegen. Von einer Entspannung kann keine Rede sein – das Tanken bleibt ein Luxusgut, das das Haushaltsbudget vieler Stuttgarter massiv belastet.

Tanken in Stuttgart im Schnitt über 2 Euro Der Blick auf die Statistik ist ernüchternd. Die Preistreiber sitzen fest im Sattel:

Super E10: 2,036 € (Durchschnitt)

Super (E5): 2,097 € (Durchschnitt)

Diesel: 2,090 € (Durchschnitt)

Besonders frustrierend: Stolze 85 von 96 Stationen verlangen für den Liter E10 weiterhin 2,00 Euro oder mehr. Damit ist das Tanken für die überwältigende Mehrheit der Autofahrer fast exakt so teuer wie vor Einführung der politischen Entlastungsmaßnahmen.

Es ist indes jederzeit möglich, dass sich die Daten durch Preissenkungen ändern und nicht mehr aktuell sind – etwa, wenn bestimmte Betreiber bemerken, dass sie zu teuer sind. Unten eine Tabelle mit Selbstaktualisierungsfunktion – angezeigt wird immer der teuerste Wert für Super (E5). Indem man die Spalte für eine der drei Kraftstoff-Sorten anklickt, kann man nach günstig und teuer sortieren:

Wer nicht aufpasst, landet schnell bei den Preistreibern der Region. Spitzenreiter bei den Negativwerten sind heute vor allem Stationen im Umland und an exponierten Lagen:

Teure Diesel-Tankstellen in und um Stuttgart (Stand: 5. Mai, 15.33 Uhr)

ARAL, Rosensteinstraße 1 (Kornwestheim) – 2,169 €

ARAL, Plieninger Straße 96 (Stuttgart-Möhringen) – 2,159 €

Shell, Obere Weinsteige 41 (Stuttgart-Degerloch) – 2,159 €

Bei Super E10 markiert die ARAL in Korntal-Münchingen mit 2,089 € den heutigen Höchstwert.

Wo sind die Spar-Oasen in Stuttgart?

Trotz der allgemeinen Hochpreislage gibt es vereinzelte Lichtblicke. Wer bereit ist, einen Umweg in Kauf zu nehmen, kann zumindest punktuell die Zwei-Euro-Hürde unterbieten.

Günstige E10-Tankstellen in Stuttgart (Stand: 5. Mai, 15.33 Uhr)

SB Tankstelle, Weilstrasse 105 (Esslingen) – 1,949 €

Freie Tankstelle, Salzburger Straße 46-56 (Stuttgart-Feuerbach) – 1,959 €

ORLEN Express, Augsburger Str. 740 (Stuttgart-Obertürkheim) – 1,989 €

Besonders hervorzuheben ist die SB Tankstelle in Esslingen, die auch beim Diesel mit 1,989 € als einzige Station im Vergleich unter der Zwei-Euro-Marke bleibt.

18 Cent Preisunterschied trotz Spritpreisbremse

Der 5. Mai macht deutlich: Die Spritpreisbremse allein richtet es nicht. Mit Preisunterschieden von bis zu 18 Cent pro Liter bei Diesel und 14 Cent bei E10 innerhalb weniger Kilometer bleibt der bewusste Preisvergleich für Stuttgarter Autofahrer die einzige wirksame Methode, um nicht unnötig viel Geld an der Zapfsäule zu lassen.

Hinweis: Die Daten basieren auf einer Momentaufnahme der Preisübermittlung für Dienstag, 5. Mai (15.33 Uhr). Kraftstoffpreise sind hochdynamisch und können sich kurzfristig ändern. Die obige Tabelle aktualisiert sich jedoch permanent automatisch. Dieser Artikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und gründlich von einem Redakteur überprüft.