Benzinpreis steigt dritte Woche in Folge kräftig an

Während Benzin seit Wochen teurer wird, bewegt sich der Dieselpreis kaum. Dahinter dürfte unter anderem ein saisonaler Effekt stecken.











Seit Mitte März wird Benzin immer teurer. Der Preis für die Sorte Super E10 ist die dritte Woche in Folge gestiegen, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstag waren 1,833 Euro pro Liter des Kraftstoffs fällig. Das waren 2,2 Cent mehr als vor einer Woche und 7,3 Cent mehr als am 12. März. Der Dieselpreis veränderte sich dagegen kaum. Am Dienstag lag er bei 1,732 Euro pro Liter: 0,2 Cent höher als vor einer Woche und 1,5 Cent mehr als vor drei Wochen.