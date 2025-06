Spritpreise auf niedrigem Niveau – so viel kostet es in Stuttgart

1 Tanken war im Mai so billig wie noch nie in diesem Jahr. Foto: IMAGO/Kirchner-Media

Die Spritpreise in Baden-Württemberg bleiben derzeit stabil und günstig. In Stuttgart variieren die Spritpreise je nach Stadtteil und Tankstelle.











Wer in diesen Tagen an der Tankstelle vorbeifährt, kann etwas aufatmen: Die Preise für Benzin und Diesel sind vergleichsweise niedrig – und das nicht nur in Stuttgart, sondern in ganz Baden-Württemberg. Laut ADAC war der Mai in Deutschland bislang der günstigste Tankmonat des Jahres.