Tanja & Ines auf der Bühne: „Herrliche Melodien in der Benninger Kelter“

1 Zwischendurch ganz in Grün: Tanja & Ines Foto: Avanti/Ralf Poller

Bereits zum 19. Mal haben Tanja Danko Böhler und Ines Abramovic ihr Publikum begeistert. Es dankte den beiden Künstlerinnen mit frenetischem Applaus.











Für die Liebhaber der Musical- und Filmmusik öffneten sich am Samstag erneut die Tore der Benninger Kelter. Tanja Danko Böhler und Ines Abramovic, die Gesangsstars, die sich der Gesangverein Benningen für das beliebte Unterhaltungsformat „Movie meets Musical“ als dauerhafte Partnerinnen gesichert hat, begeisterten mit ihrem neuerlichen Auftritt das Publikum in einem vollen Haus. „Die Benninger Kelter ist genau richtig für die herrlichen Melodien, die uns erwarten“, kündigte der SWR4-Moderator Edi Graf an.