27 Tanguy Coulibaly vom VfB Stuttgart ist einer von sechs Franzosen in der zweiten Liga. In der Bundesliga spielen sogar 26 Profis aus dem Nachbarland, wie unsere Bildergalerie zeigt. Foto: Baumann

Französische Nachwuchsspieler gelten als Exportschlager. Für viele ist es die große Chance zum sozialen Aufstieg. Auch Tanguy Coulibaly vom VfB Stuttgart gehört in diese Reihe – und hat mit Moussa Diaby vom Pokalgegner Bayer Leverkusen einiges gemein.









Stuttgart - Das Geschehen in deutschen Fußballstadien wäre am Wochenende langweiliger gewesen, hätten nicht Kicker aus Frankreich für ein paar Glanzlichter gesorgt. In Leipzig rettete Christopher Nkunku (22) mit einem Gewaltschuss dem Gastgeber immerhin einen Punkt, nachdem zuvor im Gladbacher Sturm Alassane Pléa (26) getroffen und Marcus Thuram (22) gewirbelt hatte. In Hoffenheim konnte zwar auch der Linksaußen Moussa Diaby (20) die Niederlage von Bayer Leverkusen nicht verhindern, doch war sein Führungstreffer aus der Kategorie besonders sehenswert.