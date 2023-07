8 Tanguy Coulibaly, Mateo Klimowicz und Roberto Massimo (von links) haben schon bessere Zeiten erlebt. In unserer Bildergalerie zeigen wir, wie das Bundesliga-Restprogramm für das Trio und den VfB Stuttgart aussieht. Foto: Baumann

Die drei einstigen Hoffnungsträger bekommen derzeit kaum noch Einsatzzeit in der Bundesliga. Welche sportliche Perspektive haben sie über den Sommer hinaus?









Es ist noch gar nicht so lange her, da schienen Mateo Klimowicz sämtliche Türen für eine erfolgreiche Profikarriere offen zu stehen. Vor knapp einem Jahr zählte der Offensivspieler in Diensten des VfB Stuttgart zum erlesenen Kreis jener deutschen Top-Talente, die bei der U-21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn um die kontinentale Krone spielten – und am Ende den Titel holten.