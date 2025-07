Mehrere Menschen in Finnland niedergestochen

1 Mehrere Menschen wurden niedergestochen. Foto: AFP/SAARA PELTOLA

Ein Vorfall in der Nähe eines Einkaufszentrums in Tampere alarmiert die Polizei. Was genau geschehen ist? Noch unklar.











Bei einem Messerangriff in Finnland sind mehrere Menschen niedergestochen worden. Der Vorfall habe sich in der Nähe eines Einkaufszentrums in der Großstadt Tampere ereignet, teilte die zuständige Polizei mit. Eine Person sei festgenommen worden, Gefahr bestehe für Außenstehende nicht mehr.