Tammy Armstrong: Pearly Everlasting: Eine emotionale Ode an die Kraft der Freundschaft

1 Tammy Armstrongs neuer Roman ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Foto: Adam Bissonnet

Die Autorin Tammy Armstrong widmet sich in ihren Büchern dem Leben mit der Natur in der kanadischen Einsamkeit. Auch „Pearly Everlasting“ steht in dieser Reihe – und ist jetzt auf Deutsch erschienen.











Rau und wüst geht es zu in Kanadas Wäldern in den 1930er Jahren. Tammy Armstrongs neuer Roman „Pearly Everlasting“, der jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, entführt die Leser in das Jahr 1934, in ein abgelegenes Holzfällercamp in den Wäldern von New Brunswick in Neu-Schottland. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die fünfzehnjährige Pearly Everlasting, die gemeinsam mit dem von ihrem Vater geretteten Bären Bruno aufwächst. Die enge Bindung zwischen Mensch und Tier bildet das emotionale Zentrum des Romans – den Rahmen das Leben der kanadischen Holzfäller in der Zeit der Weltwirtschaftkrise.