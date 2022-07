1 Die Feuerwehr löschte den Brand (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Jansen

Ein teurer Porsche brennt, Anwohner und freiwillige Feuerwehr scheitern zunächst mit Löschversuchen. Die Polizei will sich auf keine Brandursache festlegen und sucht jetzt Zeugen.















Link kopiert

Aus bislang ungeklärter Ursache hat in der Nacht zum Montag gegen 00.50 Uhr ein Porsche Feuer gefangen, der am Fahrbahnrand der Tübinger Straße in Tamm (Kreis Ludwigsburg) geparkt war. Wie die Polizei berichtet, entstand trotz erster Löschmaßnahmen durch Anwohner sowie dem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Tamm am Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von rund 158.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08 00/110 02 25 zu melden.