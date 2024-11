Auto gerät in Vollbrand – Feuerwehr rückt an

1 Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. (Symbolbild) Foto: dpa/Pia Bayer

Ein Auto fängt in Tamm auf Höhe des Breuningerlandes Ludwigsburg auf der Fahrbahn an zu qualmen. Der Fahrer steigt sofort aus. Gerade noch rechtzeitig.











Link kopiert



Ein Auto ist am Donnerstagnachmittag auf der Ludwigsburger Straße (L1133) in Tamm (Kreis Ludwigsburg) in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des Autos wurde von anderen Verkehrsteilnehmern kurz vor 17 Uhr auf Höhe des Breuningerlandes Ludwigsburg auf Qualm unter seinem Auto aufmerksam gemacht, wie die Polizei mitteilte.