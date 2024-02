1 Am Montagabend empfängt Louis Klamroth wieder Gäste in seiner Talkshow „Hart aber Fair“ (Archivbild). Foto: imago/Thomas Bartilla

Normalerweise begrüßt Louis Klamroth jeden Montag seine Gäste zur Polit-Talkshow „Hart aber Fair“ im Ersten. Heute fällt die Diskussionsrunde jedoch aus. Woran das liegt? Die Nachfrage beim Kölner Sender WDR blieb bislang unbeantwortet. Ein Blick in das aktuelle Programm legt jedoch nahe, dass Klamroth dem Karneval Platz machen musste. Heute, am Rosenmontag überträgt das Das Erste Programm von 20:15 bis 23:30 Uhr den Karneval in Köln – was genau in die Sendezeit von „Hart aber Fair“ fällt.