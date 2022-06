1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild). Foto: imago/Jürgen Heinrich

Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow ihre Gäste. Wer am Abend zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. In dieser Folge dreht sich wieder alles um den Krieg in der Ukraine. Dabei steht die Frage „Krieg mit Waffen, Krieg mit Energie – wie lange hält Europa durch?“ im Mittelpunkt der Diskussionen.

Am Donnerstagabend, den 23. Juni, können sich die Zuschauer ab 22.15 Uhr im ZDF auf folgende Gäste freuen:

Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

(SPD), Parteivorsitzender Norbert Röttgen (CDU), Außenpolitiker, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag, von 2014 bis 2021 dort Vorsitzender

(CDU), Außenpolitiker, Mitglied Auswärtiger Ausschuss im Bundestag, von 2014 bis 2021 dort Vorsitzender Herfried Münkler , Politikwissenschaftler, Autor, emeritierter Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität Berlin

, Politikwissenschaftler, Autor, emeritierter Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität Berlin Carlo Masala , Militärexperte, Professor für Internationale Politik, Universität der Bundeswehr in München

, Militärexperte, Professor für Internationale Politik, Universität der Bundeswehr in München Lyudmyla Melnyk , Institut für Europäische Politik e.V., Senior Projektleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „German-Ukrainian Researchers Network“ (GURN), Moderatorin des Podcasts „UkraineMEMO“ und verantwortlich für das Ukraine-Portfolio des IEP

, Institut für Europäische Politik e.V., Senior Projektleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „German-Ukrainian Researchers Network“ (GURN), Moderatorin des Podcasts „UkraineMEMO“ und verantwortlich für das Ukraine-Portfolio des IEP Nicole Deitelhoff, Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)

Im Zentrum der Diskussionen stehen folgende Fragen: „Wie stark ist die Europäische Union und wie lange? Und wird Kiew militärisch Moskau die Stirn bieten können oder triumphiert am Ende doch Putin?“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.