Maybrit Illner empfängt am Donnerstag in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow ihre Gäste. Wer an diesem Abend zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. In dieser Folge dreht sich erneut alles um den Krieg in der Ukraine. Dabei steht die Frage „Krieg in der Ukraine – was will der Westen erreichen?“ im Mittelpunkt der Diskussionen.

Am Donnerstagabend, den 19. Mai, können sich die Zuschauer ab 22.15 Uhr im ZDF auf folgende Gäste freuen:

Ursula von der Leyen (CDU), EU-Kommissionspräsidentin

(CDU), EU-Kommissionspräsidentin Gregor Gysi (Die Linke), Außenpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion im Bundestag

(Die Linke), Außenpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion im Bundestag Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Mitglied des FDP-Bundesvorstandes

(FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Mitglied des FDP-Bundesvorstandes Gustav Gressel , Militär- und Sicherheitsexperte vom European Council on Foreign Relations (ECFR)

, Militär- und Sicherheitsexperte vom European Council on Foreign Relations (ECFR) Yevgenia Belorusets , Fotografin und Autorin, lebt und arbeitet in Kiew und Berlin

, Fotografin und Autorin, lebt und arbeitet in Kiew und Berlin Markus Feldenkirchen, politischer Autor im Hauptstadtbüro des „Spiegel“

Im Zentrum der Diskussionen stehen folgende Fragen: „Fast drei Monate Krieg in der Ukraine und immer noch die Frage, was kommt von den versprochenen Waffen aus Deutschland an, was insgesamt aus dem Westen? Gibt es bei den NATO-Verbündeten Einigkeit über das Ziel? Kommt in der EU ein einheitliches Öl-Embargo zustande, und wird der Ukraine der Weg in die Union gegen die Widerstände aus Paris und Berlin geöffnet?“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „Maybrit Illner“ jeden Donnerstag.