Das Leben in Deutschland ist derzeit ziemlich teuer. Moderator Frank Plasberg diskutiert am Montag mit fünf Gästen aus Politik und Gesellschaft über die hohe Inflation und ihre Folgen.















Im Supermarktregal, beim Heizen, an der Zapfsäule der Tankstelle – in fast allen Lebensbereichen ziehen die Preise in Deutschland seit Monaten merklich an. Für immer mehr Menschen wird die Finanzierung des täglichen Lebens dabei zunehmend zur Herausforderung. Ist ein Ende der Inflation in naher Zukunft überhaupt in Sicht? Und welche Möglichkeiten hat der Staat, um Geringverdienende zu entlasten und durch die gegenwärtige Hochpreisphase zu bringen?

Diese Fragen diskutiert Frank Plasberg am Montagabend um 21 Uhr im Polittalk „Hart aber fair“ in der ARD.

Zwei Politiker und ein Unternehmer sind Teil der Diskussionsrunde

Zu Gast in der der 75-minütigen Sendung mit dem Titel „Preisschock überall: Gerät die Inflation außer Kontrolle“ sind zwei Politiker – der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr und der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann von der CDU. Auch die Unternehmerseite wird zu Wort kommen durch Felix Ahrens, seines Zeichens Chef der Tiefkühlkost-Firma Frosta.

Journalist in der Runde ist Hermann-Josef Tenhagen, der sich als Chefredakteur des Verbraucher-Ratgebers Finanztip regelmäßig mit Preisvergleichen befasst. Einen konkreten Einblick in die Folgen der hohen Inflation für die Bevölkerung dürfen die Zuschauer von der Reinigungskraft Susanne Holtkotte erwarten, die ebenfalls zur Gästeliste zählt.

Wie immer gilt bei „Hart aber fair“: Wer in den sozialen Medien mitdiskutiert, schafft es eventuell auch in die Sendung: Im Verlauf des Talks wird Plasbergs Co-Moderatorin Brigitte Büscher wie gewohnt über die Reaktionen des Fernsehpublikums berichten und damit nochmals Diskussionsansätze für die Gäste im Studio liefern.