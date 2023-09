In der Talkshow von Markus Lanz geht es spätabendlich im ZDF um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Markus Lanz ist als erster Talker wieder zurück aus der Sommerpause - und spricht am Dienstagabend unter anderem über folgende Themen: Die Sinnhaftigkeit eines Industriestrompreises und das Wirken der FDP in der Ampel-Koalition. Zudem wird es um die Wirtschaftskrise gehen.

Das sind die Themen und Gäste am 05. September um 22.45 Uhr im ZDF:

Christian Dürr , (FDP) - Der FDP-Fraktionschef über die Sinnhaftigkeit eines Industriestrompreises und des Rückbaus von Kernkraftwerken in Deutschland. Ein weiteres Thema wird die Haushaltspolitik sein.

, (FDP) - Der FDP-Fraktionschef über die Sinnhaftigkeit eines Industriestrompreises und des Rückbaus von Kernkraftwerken in Deutschland. Ein weiteres Thema wird die Haushaltspolitik sein. Ursula Weidenfeld , Journalistin - Die freie Journalistin (u.a. „Der Spiegel“) analysiert das Wirken der FDP als Teil der Ampelkoalition. Zudem bilanziert sie die FDP-Klausurtagung.

, Journalistin - Die freie Journalistin (u.a. „Der Spiegel“) analysiert das Wirken der FDP als Teil der Ampelkoalition. Zudem bilanziert sie die FDP-Klausurtagung. Jens Südekum , Professor an der Uni Düsseldorf - Der Ökonom warnt vor einer Verschärfung der Wirtschaftskrise. Zudem übt er Kritik an der Industrie- und Energiepolitik der Bundesregierung.

, Professor an der Uni Düsseldorf - Der Ökonom warnt vor einer Verschärfung der Wirtschaftskrise. Zudem übt er Kritik an der Industrie- und Energiepolitik der Bundesregierung. Harald Welzer, Sozialpsychologe - Er spricht über seine Forderung nach einem politischen Leitbild, das unter den von Krisen geprägten Bedingungen des 21. Jahrhunderts ein zivilisiertes Leben in Freiheit ermöglicht.

Seit 2008 wird die Talkshow im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.