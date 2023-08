In der Talkshow von Markus Lanz geht es spätabendlich im ZDF um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Markus Lanz ist als erster Talker wieder zurück aus der Sommerpause.

Das sind die Themen und Gäste am 24. August um 23 Uhr im ZDF:

Karin Prien, CDU-Vizevorsitzende - Die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein über die parteiinternen Querelen um den AfD-Kurs und die Ideen ihrer Partei mit Blick auf Zuwanderung.

Kristina Dunz, Journalistin beim "RedaktionsNetzwerk Deutschland" - sie analysiert die Oppositionsarbeit der CDU, die Rhetorik von Parteichef Friedrich Merz und dessen asylpolitische Konzepte.

Ferdinand von Schirach, Jurist - Der Bestsellerautor über die Stimmungslage in Deutschland und das Erstarken der AfD. Zudem wird es um die Verdachtsberichterstattung über Prominente gehen.

Seit 2008 wird die Talkshow im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.