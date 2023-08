In der Talkshow von Markus Lanz geht es spätabendlich im ZDF um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Markus Lanz ist als erster Talker wieder zurück aus der Sommerpause - und spricht am Dienstagabend unter anderem über folgende Themen: Dauerstreit in der Ampelkoalition und die Regierungsarbeit. Zudem wird es um den Ukraine-Krieg gehen und Parallelen zum 2. Weltkrieg .

Das sind die Themen und Gäste am 29. August um 22.45 Uhr im ZDF:

Johannes Vogel, (FDP) - Der FDP-Vize zu den Dauerstreitigkeiten innerhalb der Ampel, und zu den aktuellen Streit-Themen der Regierung: Kindergrundsicherung, Wachstumschancengesetz und Industriestrompreis.



Melanie Amann, Journalistin - Die Leiterin des "SPIEGEL"-Hauptstadtbüros schaut auf die aktuelle Regierungsarbeit. "Es herrscht ein Mangel an Zusammenhalt", sagt sie.



Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte - Der Militärexperte über die Entwicklung des Ukrainekrieges und die historischen Parallelen zum Zweiten Weltkrieg.



Reinhold Beckmann, Moderator - Er gewährt einen persönlichen Einblick in die schicksalhafte Geschichte seiner Mutter Aenne, deren Mutter starb, als sie noch ein Baby war, und die in der NS-Zeit ihre vier Brüder verlor.

Seit 2008 wird die Talkshow im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.