In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über die Zukunft in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und dem Klimawandel.

Das sind die Themen und Gäste am 19. Dezember um 23:15 Uhr im ZDF:

Florence Gaub - Die Zukunftsforscherin des NATO Defense College und Autorin des Buchs „Zukunft: Eine Bedienungsanleitung" gibt einen Aussicht, wie sich Zukunft denken, planen und persönlich gestalten lässt.

Carla Reemtsma - Die Klimaaktivistin und Sprecherin der Bewegung „Fridays for Future" erklärt, welche Herausforderungen mit dem Klimawandel einhergehen und wie man zukünftig mit ihm umgehen soll.

Linus Neumann - ist IT-Experte und Sprecher des „Chaos Computer Clubs". Er schildert, welche Chancen und Risiken die rasante Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz birgt.

Rafael Laguna de la Vera - Der Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen erklärt, wie gute Ideen umgesetzt werden können.

Hintergrund: Für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sollen in der EU künftig strengere Regeln gelten. Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten verständigten sich am Freitagabend in Brüssel nach langen Verhandlungen auf entsprechende Regeln. Deutschland, Frankreich und Italien hatten zuvor gefordert, dass nur konkrete Anwendungen - wie beispielsweise Chat GPT - von der KI reguliert werden sollten, nicht aber die Basis-Technologie an sich. Aber auch die geplanten Regeln zur Gesichtserkennung durch KI, etwa zu Zwecken der Nationalen Sicherheit, sorgten für Streit.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.