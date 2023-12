In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über den andauernden Konflikt in der Ukraine und im nahen Osten.

Das sind die Themen und Gäste am 12. Dezember um 23:00 Uhr im ZDF:

Roderich Kiesewetter , CDU - der Oberst a. D. der Bundeswehr spricht über die Krisenentwicklung in der Ukraine und im Nahen Osten sowie über die Debatte um die Verhältnismäßigkeit des israelischen Vorgehens in Gaza.

Kerstin Münstermann - ist in der Chefredaktion der „Rheinische Post" tätig und äußert sich zum Entwurf des neuen CDU-Grundsatzprogramms und analysiert den Umgang Berlins mit Kiew und Tel Aviv.

Tankred Stöbe - der Mediziner engagiert sich seit über 20 Jahren für „Ärzte ohne Grenzen" und informiert über die humanitäre Lage in Gaza und im Kriegsgebiet der Ukraine.

Michael Thumann - Journalist bei der "ZEIT" und Moskaukorrespondent. Er erläutert, wie Putin seine Machtbasis stabilisiert und sich für die Präsidentschaftswahl 2024 in Stellung bringt.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Das zurückliegende Jahr 2023 war geprägt von Krisen: Am 7. Oktober startete die radikale Palästinenserorganisation Hamas einen massiven Raketenangriff auf Israel, bei dem mehr als 1200 Menschen getötet wurden. Währenddessen halten in der Ukraine die schweren Kämpfe an der Front im Osten und im Süden weiter an.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.