Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.

Markus Lanz diskutierte in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über Künstliche Intelligenz: Welche Chancen bietet die Technologie - und wie wird sie bereits heute im Schulsystem eingesetzt?

Das waren die Themen und Gäste am 18. Juni um 23:45 Uhr im ZDF:

Hans Uszkoreit - Der Informatiker gilt als Vorreiter in der Forschung zu Künstlicher Intelligenz (KI) und erläutert anhand von Beispielen, was diese Technologie bereits heute leisten kann und welche Potenziale sie birgt.

- Der Informatiker gilt als Vorreiter in der Forschung zu Künstlicher Intelligenz (KI) und erläutert anhand von Beispielen, was diese Technologie bereits heute leisten kann und welche Potenziale sie birgt. Sascha Lobo - Der Digital-Experte und Blogger äußert sich zur zunehmenden Bedeutung der KI für das Bildungssystem und beleuchtet hierbei zudem die damit verbundenen ethischen Herausforderungen.

Silke Müller - Die Digitalbotschafterin Niedersachsens spricht über die Gefahren für Kinder und Jugendliche durch Soziale Medien und erklärt, wie sie als Schulleiterin KI bereits im Schulalltag nutzt.

Florian Fabricius - Der Zwölftklässler und Ex-Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz beklagt: „Das Schulsystem nimmt KI nicht ernst und ältere Lehrer reden darüber, als ob das fliegende Autos wären.“

Hintergrund: Die Bildung im Land hat seit längerem mit mehreren Problemen gleichzeitig zu kämpfen: Tests zeigen nachlassende Mathe- und Deutschkompetenzen bei Grundschülern, Lehrkräfte bleiben knapp bei gleichzeitig steigender Schülerzahl und Digitalisierung und Künstliche Intelligenz werden die Art, zu lernen, voraussichtlich nachhaltig ändern.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.