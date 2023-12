Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer heute mit dabei ist.

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über die AfD.

Dabei geht es um das Erstarken der AfD, die wirtschaftspolitischen Konzepte der Partei und den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland.

Das sind die Themen und Gäste am 07. Dezember um 23:15 Uhr im ZDF:

Tino Chrupalla - Der AfD-Chef nimmt Stellung zur Programmatik seiner Partei. Zudem äußert er sich zu seinem Verhältnis zur Co-Vorsitzenden Alice Weidel.

Anne Hähnig - Die Leiterin des Leipziger "Zeit"-Büros analysiert das Erstarken der AfD.„Sie ist immer dann zur Stelle, wenn andere Parteien strategisch unsicher oder gar planlos werden“, sagt sie.

Marcel Fratzscher - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hinterfragt die wirtschaftspolitischen Konzepte der AfD.

Michael Wolffsohn - Der in Tel Aviv geborene Publizist äußert sich zum zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und zur Bedeutung pluralistischer Werte für die Gesellschaft.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Die AfD bekommt in Deutschland immer mehr Zuwachs. In Ostdeutschland ist sie laut Umfragen die stärkste Kraft. Immer wieder wird der Umgang mit der Partei diskutiert. Die Linken im Brandenburger Landtag forderten am Dienstag erneut ein Verbot der Partei. Linksfraktionschef Walter sagt, es gehe nicht darum, „politische Konkurrenz“ auszuschalten, die Partei sei ein Sammelbecken „gewaltbereiter Neonazis“. SPD und CDU sehen den Vorschlag kritisch.

Vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts kommt es in Deutschland immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Die EU-Kommission hat Europäerinnen und Europäer diese Woche zum Widerstand gegen Antisemitismus und antimuslimischen Hass aufgerufen. „Respekt und Toleranz sind die Grundwerte unserer Gesellschaften. Daher müssen wir uns Antisemitismus und antimuslimischem Hass entgegenstellen, wann immer wir damit konfrontiert sind“, erklärte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und kündigte Maßnahmen zur Bekämpfung von zunehmenden Hassreden und Hasskriminalität an.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.