Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die Gäste.

Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu folgenden Themen: Wie zukunftsfähig ist die deutsche Automobilindustrie? Und wie könnte das Autofahren der Zukunft aussehen?

Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 24. Oktober um 23.15 Uhr im ZDF:

Christian Dürr - Der FDP-Fraktionschef nimmt Stellung zu den Perspektiven der kriselnden deutschen Automobilindustrie. Zudem erläutert er, warum die Liberalen mehr Technologieoffenheit bei Antriebssystemen fordern.

- Der FDP-Fraktionschef nimmt Stellung zu den Perspektiven der kriselnden deutschen Automobilindustrie. Zudem erläutert er, warum die Liberalen mehr Technologieoffenheit bei Antriebssystemen fordern. Herbert Diess - Der Ex-VW-Vorstand äußert sich zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Autobauer und den Herausforderungen bei der Transformation zur Elektromobilität.

- Der Ex-VW-Vorstand äußert sich zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Autobauer und den Herausforderungen bei der Transformation zur Elektromobilität. Christina Kunkel - Die "SZ"-Wirtschaftsredakteurin hinterfragt die verkehrspolitischen Ansätze der FDP. Und sie legt dar, wie deutsche PKW-Hersteller im globalen Wettbewerb wieder aufholen könnten.

- Die "SZ"-Wirtschaftsredakteurin hinterfragt die verkehrspolitischen Ansätze der FDP. Und sie legt dar, wie deutsche PKW-Hersteller im globalen Wettbewerb wieder aufholen könnten. Stefan Bratzel - Der Professor des Forschungsinstituts "Center of Automotive Management" befasst sich mit Zukunftsfragen der Mobilität. Er gibt einen Ausblick auf das Autofahren von morgen.

Die Zukunft der deutschen Automobilindustrie bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bei der Einweihung einer Batterie-Recyclingfabrik von Mercedes-Benz klar für die E-Mobilität ausgesprochen. "Die Zukunft der Automobilindustrie ist elektrisch", sagte Scholz Anfang der Woche im baden-württembergischen Kuppenheim. "Das ist keine Ideologie und erst recht keine Entscheidung gegen irgendeine andere Technologie, sondern schlicht die Einsicht, dass die ganze Welt auf diese Technologie setzt."

ZDF-Mediathek: Lanz gestern

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.