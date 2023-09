In der Talkshow von Markus Lanz geht es spätabendlich im ZDF um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Markus Lanz spricht am Mittwochtagabend in seiner Talkshow unter anderem über folgende Themen: Streitpunkt Wachstumschancengesetz, die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und die Flüchtlingssituation auf Landkreisebene.

Das sind die Themen und Gäste am 13. September um 23.15 Uhr im ZDF:

Andreas Bovenschulte , (SPD) - Der Bremer Bürgermeister erklärt, warum er dem Wachstumschancengesetz im Bundesrat nicht zustimmen will. Außerdem geht es um die energiepolitischen Differenzen mit Kanzler Scholz.

Claus R. Madsen , (CDU) - Der schleswig-holsteinische Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus über Innovationsgeist in Wirtschaft und Politik und über die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.

Julia Löhr , Journalistin der FAZ - Die Wirtschaftsexpertin äußert sich zu den Konjunkturaussichten und erklärt, warum Deutschland für ausländische Fachkräfte eines der unattraktivsten Länder der Welt ist.

Günther-Martin Pauli, Der Landrat spricht über die Flüchtlingssituation in seinem Landkreis Zollernalbkreis, wo die Aufnahme von immer mehr Geflüchteten zunehmend auf Gegenwind bei der Bevölkerung stößt.

Seit 2008 wird die Talkshow im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.