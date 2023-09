In der Talkshow von Markus Lanz geht es spätabendlich im ZDF um aktuelle gesellschaftliche und politische Themen.

Bei seiner Talkshow spricht Markus Lanz am Donnerstagabend unter anderem über die Asylpolitik der Ampelregierung. Mit seinen Gästen diskutierte er außerdem über den migrations- und sozialpolitischen Kurs der SPD und den Zustand der Gesellschaft in Russland.

Das sind die Themen und Gäste am 21. September um 23:15 Uhr im ZDF:

Saskia Esken, SPD-Vorsitzende - Die Politikerin nimmt Stellung zur zur Causa Nancy Faeser (SPD) sowie zum migrations- und sozialpolitischen Kurs der Sozialdemokraten.

Christoph Schwennicke, Journalist - Der Politikchef von "T-online" erläutert seine Kritik an der Asyl- und Migrationspolitik der Ampelregierung. Zudem analysiert er die Gründe für die schwachen SPD-Umfragewerte.

Sabine Fischer, Russland-Expertin - Sie spricht über Chauvinismus und Männlichkeitskult in Russland und über den Zustand der russischen Gesellschaft nach 575 Tagen Krieg in der Ukraine.

Seit 2008 wird die Talkshow im ZDF ausgestrahlt. Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.