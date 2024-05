1 Arie Haan als Trainer des VfB Stuttgart im Spiel gegen den FC Bayern im November 1987. Foto: imago/Herbert Rudel

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag den FC Bayern München. Ein Grund, in Ehrfurcht zu erstarren? Keineswegs!











So viel Einigkeit herrscht ja selten im Fußballbusiness. Am Donnerstagabend im Stuttgarter Theaterhaus waren sich aber alle auf der Bühne in Saal T 2 sicher: Wenn an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) der VfB Stuttgart den FC Bayern München empfängt, kann es nur einen Sieger geben. Die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt. Warum? Darüber wurde viel diskutiert in der Runde unter dem Motto „Hilfe, die Bayern kommen“. Ein Faktor stach am Ende aber heraus.